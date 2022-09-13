Срок полномочий судей Конституционного суда будет больше президентского

Депутатами Мажилиса Парламента предложено ускорить внесение соответствующих поправок. По их мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов Мажилиса Парламента, разработан соответствующий проект Закона.

В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий Президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

Тем самым, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания Президента на семилетний срок, для него и всех последующих Президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

В связи с установлением семилетнего срока полномочий Президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного Суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – Президента и депутатов Парламента.

Срок полномочий судей Конституционного Суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.

Конституционный Суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный Совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции», - говорится в комментарии.