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    Срок подачи декларации на бумажном носителе истекает 15 июля в Казахстане

    15 Июля 2022, 16:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 15 июля 2022 года, истекает срок представления декларации о доходах и имуществе на бумажном носителе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    Декларацию необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства.

    Для физических лиц, желающих представить декларацию в электронном виде, срок представления истекает 15 сентября 2022 года.

    С 1 января 2022 года декларацию о доходах и имуществе начали представлять лица, вошедшие в 2021 году в первый этап всеобщего декларирования и представившие ранее декларацию об активах и обязательствах. К ним относятся государственные служащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Минфин РК
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