Срок перехода на ОСИ продлили до 1 июля 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис согласился с поправками Сената в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Согласно документу, срок перехода на ОСИ переносится на 1 июля 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внесенные Сенатом Парламента поправки направлены на уточнение функций и состава комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы Национальной академии наук РК, а также регламентацию ее основных видов деятельности. Кроме того, предлагается продление сроков перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления объектом кондоминиума до 1 июля 2023 года.

«Также Сенатом предложено скорректировать заголовок законопроекта с учетом внесенных поправок и изложить «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки». Комитет по вопросам экологии и природопользованию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом парламента РК в данный законопроект», - сказал депутат Дуйсенбай Турганов на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее Сенат во втором чтении вернул данный документ в Мажилис на доработку.