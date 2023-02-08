Срок открытия крематория вновь перенесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении строительства Алматы сообщили, что срок открытия и ввода крематория в эксплуатацию переносится ориентировочно на второй квартал 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления строительства, работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Из-за динамичного повышения цен во втором квартале 2021 года сметная стоимость трансформаторной подстанции на период проведения строительно-монтажных работ стала не актуальной. Также изменены трасса и точка врезки газопровода.

«В этой связи направлено обращение в Комитет внутреннего государственного аудита, и получено одобрение на корректировку проектно-сметной документации. Проектной организацией проведены работы по корректировке проекта. Утвержден протокол местной бюджетной комиссии. Проектировщиком загружена документация в портал экспертизы для получение заключения. Планируемый срок получения заключения экспертизы - начало марта этого года. После будут проведены строительно-монтажные работы. В этой связи срок открытия и ввода объекта в эксплуатацию переносится. Ориентировочно - второй квартал 2023 года», - сообщили в управлении строительства города.

Крематорий в Алматы планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Но позже сроки были трижды перенесены - сначала хотели ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, а потом - в мае 2022 года. В ноябре сообщалось, что открытие ориентировочно состоится в первом квартале 2023 года.

Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже стало известно, что это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Он является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов.



Фото: reportplus.gr

