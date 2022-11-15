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    Срок открытия крематория перенесли в Алматы

    15 Ноября 2022, 14:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении строительства Алматы сообщили, что срок открытия и ввода крематория в эксплуатацию переносится ориентировочно на первый квартал 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления строительства, работы по прокладке инженерных сетей выполнены на 80%, за исключением монтажа ТП-10/0,4кВ и трассы газопровода. Из-за динамичного повышения цен во втором квартале 2021 года сметная стоимость трансформаторной подстанции на период проведения строительно-монтажных работ стала не актуальна. Также изменена трасса и точка врезки газопровода.

    «В этой связи направлено обращение в Комитет внутреннего государственного аудита и получено одобрение на корректировку проектно-сметной документации. Проектной организацией проведены работы по корректировке проекта. В настоящее время подготовлен пакет документов для внесения на рассмотрение на местную бюджетную комиссию. После вышеуказанного согласования необходимо получение положительного заключения РГП «Госэкспертизы» и проведение строительно-монтажных работ. В этой связи срок открытия и ввода объекта в эксплуатацию переносится на более поздние сроки. Ориентировочный срок - первый квартал 2023 года», - проинформировали в управлении строительства города.

    Крематорий в Алматы планировали сдать в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Но позже сроки были дважды перенесены - сначала хотели ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, а потом в мае 2022 года.

    Летом 2020 года в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория. Позже стало известно, что это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Объект расположен вблизи ТЭЦ-2. Он является филиалом патологоанатомического бюро. Функциональное назначение - для утилизации биологических и медицинских отходов.


    Фото: reportplus.gr

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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