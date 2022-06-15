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    Срок лишения свободы за создание финансовой пирамиды увеличен до 12 лет в РК

    15 Июня 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Юрий Ли сообщил об основных изменениях, которые несет в себе законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий документ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если не говорить о доработках, а говорить о непосредственно 217 статье (Создание и руководство инвестиционной пирамидой - прим. авт.), то мы там ужесточили меры наказания. Подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тыс. МРП, мы поставили от 1 тыс. МРП до 3 тыс. МРП. Общественные работы составили до 800 часов, мы поставили 1,2 тыс. часов. Лишение свободы – с 3 лет до 5 лет», - сообщил Юрий Ли в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, изменена и крайняя мера наказания – увеличен срок лишения свободы с 10 до 12 лет.

    «В целом, смысл 217 статьи мы не меняли, так как практика по ней наработана», - добавил депутат.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующий проект закона.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Общество Финансовая пирамида Мошенничество
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