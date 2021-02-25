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    Срок изъятия неиспользуемой земли сельхозназначения сократится до одного года – МСХ РК

    25 Февраля 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Срок изъятия неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения сократится до одного года. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас будет три плановых законопроекта. Первый – это вот, цифровизация земельных отношений. Второй законопроект, который сейчас уже находится в Правительстве и, в ближайшее время будет внесен в Мажилис, это законопроект по сокращению сроков изъятия неиспользуемых земель (земель сельскохозяйственного назначения, прим.ред.). Это плановый законопроект, он идет следом. Там, как раз, предусматривается сокращение сроков изъятия неиспользуемых земель с трех лет до одного года. Переводится формат контроля в другой способ, оповещение идет другим способом, не как раньше – уведомление по почте. Будет внедрено СМС-уведомление, уведомление в личный кабинет egov, это будет идти отдельно. И третий законопроект, плановый, он будет касаться моратория на земли сельхозназначения, который истекает в этом году», – сказал Р.Курманов, отвечая на вопросы депутатов.

    В докладе по законопроекту о цифровизации госуслуг в рамках Единого государственного кадастра недвижимости вице-министр сообщил, что основными новшествами будут: сокращение сроков предоставления земли; оптимизация всех процедур, осуществляемых в бумажном виде и предоставление земли только в электронном формате. Предоставление всех категорий земель будет реализовано на республиканской информационной системе «Единый государственный кадастр недвижности» (ЕГКН), и 17 региональных геоинформационных системах (РГИС). Р.Курманов также сообщил, что законопроектом предусмотрено отлагательное введение в действие поправок, то есть с 1 января 2023 года, до полного внедрения систем ЕГКН и РГИС по всем регионам, с наполнением их сведениями инженерно-коммуникационной инфраструктуры, закоординированных объектов недвижимости. До введения этих поправок в действие будет действовать бумажный способ предоставления земель.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Земельный вопрос (законопроекты) Цифровой Казахстан
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