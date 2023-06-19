Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года. Такое мнение высказала представитель Международного фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первый урок, который мы выучили, работая в составе рабочей группы при Министерстве информации и общественного развития. Даже если вам сказали, что что-то невозможно, если правда на вашей стороне – все возможно. Когда межведомственная комиссия убрала из законопроекта ограничение срока исковой давности, по требованиям к СМИ, нам говорили, что это неимущественное право, что ограничение сроков исковой давности по ним недопустимо. Но мы не остановились на полдороге. Мы ссылались на международную практику, показали, какой вред это наносит профессиональной журналистике. Иск через год не связан с защитой чести и достоинства, а только с желанием получить деньги», – сказала К.Жаманкулова.

Обращаясь к депутатам, К.Жаманкулова выразила надежду, что срок исковой давности, установленный в законопроекте – 3 года, будет сокращен до 1 года. Проблема для СМИ заключается в том, что нужно долгое время хранить рабочие аудио- и видеозаписи, другие материалы.

По словам К.Жаманкуловой, разработчики законопроекта пытались внести в него антиконституционную норму о цензуре в особых условиях. При этом, под определение «особые условия» можно подогнать практически любую ситуацию, которая может возникнуть по вине местных властей – например, взрыв котла и другие.

О наиболее важных новшествах, содержащихся в проекте нового закона «О масс-медиа», рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков.