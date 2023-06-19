Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года – эксперты

    19 Июня 2023, 15:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок исковой давности по отношению к СМИ следует сократить до 1 года. Такое мнение высказала представитель Международного фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый урок, который мы выучили, работая в составе рабочей группы при Министерстве информации и общественного развития. Даже если вам сказали, что что-то невозможно, если правда на вашей стороне – все возможно. Когда межведомственная комиссия убрала из законопроекта ограничение срока исковой давности, по требованиям к СМИ, нам говорили, что это неимущественное право, что ограничение сроков исковой давности по ним недопустимо. Но мы не остановились на полдороге. Мы ссылались на международную практику, показали, какой вред это наносит профессиональной журналистике. Иск через год не связан с защитой чести и достоинства, а только с желанием получить деньги», – сказала К.Жаманкулова.

    Обращаясь к депутатам, К.Жаманкулова выразила надежду, что срок исковой давности, установленный в законопроекте – 3 года, будет сокращен до 1 года. Проблема для СМИ заключается в том, что нужно долгое время хранить рабочие аудио- и видеозаписи, другие материалы.

    По словам К.Жаманкуловой, разработчики законопроекта пытались внести в него антиконституционную норму о цензуре в особых условиях. При этом, под определение «особые условия» можно подогнать практически любую ситуацию, которая может возникнуть по вине местных властей – например, взрыв котла и другие.

    О наиболее важных новшествах, содержащихся в проекте нового закона «О масс-медиа», рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Канат Искаков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    ТРК Президента и Maqsut Narikbayev University откроют первую в Казахстане международную школу журналистики
    Нам не надо бояться журналистов – депутат маслихата Алматы
    Будет ли распространяться закон о возврате незаконно приобретенных активов на членов семьи Нурсултана Назарбаева
    Сенат одобрил закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстан
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT