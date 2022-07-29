Срок действия скидочных сертификатов за сдачу сельхозтехники на утилизацию продлят на год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В совместный приказ министерств экологии и индустрии вносятся изменения по продлению срока действия скидочных сертификатов за сдачу сельскохозяйственной техники на утилизацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым гостем программы «3 вопроса» Телерадиокомплекса Президента РК стал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев. Глава ведомства напомнил о том, что с января текущего года функции Оператора РОП перешли в АО «Жасыл Даму», 100 % акций которых принадлежат государству. Если раньше была частная форма собственности, то на сегодняшний день это государственная компания.

«Кроме того, было поручение Главы государства по снижению ставок утилизационного сбора. 14 мая текущего года соответствующий приказ Министерства экологии был выпущен. Ставка утильсбора снижена на 50% для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день есть, конечно, проблемные вопросы, связанные с системой «Экоколдау». Это информационная система, в рамках которой выдавались субсидии на сбор, переработку отходов. Она пока не работает. Сейчас идут следственные мероприятия. По завершении мероприятий возобновим работу экосистемы», - сообщил министр экологии.

По его словам, у населения возникали вопросы касательно скидочных материалов за сдачу сельхозтехники на утилизацию.

«Есть вопросы по скидочным сертификатам. Те, кто сдавал на утилизацию сельскохозяйственную технику, получает скидочный сертификат. Временной период действия сертификата ограничен одним годом. Поэтому поступали обоснованные опасения, вопросы со стороны граждан о том, насколько дальше будут действовать эти сертификаты. Сейчас в совместный приказ нашего министерства и Министерства индустрии вносим изменения по продлению срока действия сертификат еще на год. Соответствующую работу проводим. В ближайшее время мы выпустим этот приказ. Поэтому повода для беспокойств нет», - заявил Сериккали Брекешев.





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