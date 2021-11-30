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    Срок действия ПЦР-тестов в России сократят до 48 часов

    30 Ноября 2021, 22:10

    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Роспотребнадзор из-за особенностей штамма «омикрон» решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «С учетом особенностей нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

    Попова также напомнила, что в России действует норматив, согласно которому срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата человеком. Срок доставки анализа до лаборатории также ограничен сутками.

    «Таким образом, с момента сдачи теста пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается, и мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом», - добавила она.

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