Срок действия казахстанских спутников «KazEOSat» истек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов назвал сроки эксплуатации спутников «KazEOSat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Баубека Оралмагамбетова, согласно гарантии создателей спутников «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2», они должны были работать до 2021 года.

«Наши инженеры продлили время их использования до конца 2023 года. По нашим прогнозам, нынешние летающие спутники должны работать до 2026-2027 годов. Однако их необходимо заменить. Это очень важный вопрос», - сказал Баубек Оралмагамбетов.

Он также добавил, что сейчас разрабатывается техническая документация по замене спутника «KazEOSat-1». В следующем году планируется подписание соглашения с компанией по сборке данного спутника.