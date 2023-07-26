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    Срок действия казахстанских спутников «KazEOSat» истек

    26 Июля 2023, 18:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов назвал сроки эксплуатации спутников «KazEOSat», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Баубека Оралмагамбетова, согласно гарантии создателей спутников «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2», они должны были работать до 2021 года.

    «Наши инженеры продлили время их использования до конца 2023 года. По нашим прогнозам, нынешние летающие спутники должны работать до 2026-2027 годов. Однако их необходимо заменить. Это очень важный вопрос», - сказал Баубек Оралмагамбетов.

    Он также добавил, что сейчас разрабатывается техническая документация по замене спутника «KazEOSat-1». В следующем году планируется подписание соглашения с компанией по сборке данного спутника.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Освоение космоса Космос
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