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Сроительство онкоцентра и каздрамтеатра проверил аким столицы
2 Февраля 2020 15:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы ознакомился с ходом строительства зданий нового онкоцентра и Казахского драмтеатра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
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Алтай Кульгинов во время рабочего объезда посетил ряд объектов города.
Строительство онкологического центра и Казахского драмтеатра ведется по поручению Елбасы - Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.
Аким города Алтай Кульгинов отметил необходимость своевременного подведения коммуникационных и инженерных сетей к зданиям и благоустройства территорий.
Так, в онкоцентре будут использованы передовые технологии диагностики и лечения раковых заболеваний. Ежегодно в медцентре смогут получать услуги в условиях стационарной помощи порядка 6 тыс. пациентов, в условиях амбулаторной помощи - более 30 тыс. человек.
Второй объект - Казахский драматический театр - расположен на пересечении проспектов Ж. Нажимеденова, А. Байтурсынова и ул. 23-15. Комплекс рассчитан на 800 мест и состоит из 3 этажей. Завершение строительства планируется в текущем году.
Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство,
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