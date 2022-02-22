Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил проблемные вопросы касательно профилактики паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не решаются вопросы ремонта гидротехнических сооружений, а также не завершена работа по определению собственников бесхозных дамб и водохранилищ», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В этой связи он поручил Министерству экологии совместно с акиматами регионов принять меры по проведению неотложных ремонтных работ на гидротехнических сооружениях.

«Кроме того, поручаю провести работу по выявлению новых бесхозных гидротехнических сооружений и завершить их передачу в коммунальную собственность. Также следует определить безопасные объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за их наполнением. При необходимости принять меры по заблаговременному и безопасному опорожнению водохранилищ. «Казгидромет» должен обеспечить своевременное представление госорганам прогнозных данных и штормовых предупреждений», - отметил Премьер.

Министерству индустрии и акиматам регионов поручено принять меры по подготовке дорог, мостов, водопропускных сооружений к пропуску повышенных объемов воды, своевременно ликвидировать угрозы разрушений инфраструктуры.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами обеспечить координацию и качественную реализацию всех противопаводковых мероприятий. Совместно с Министерством экологии организовать с приграничными государствами постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды на трансграничных реках, возникновении угроз и фактах чрезвычайных ситуаций на реках. Также МЧС с акимами регионов обеспечить создание соответствующих оперативных штабов, готовность сил и средств, своевременное оповещение населения при возможной угрозе паводков», - заключил А. Смаилов.

Напомним, угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов Казахстана.



