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    Срезают аварийные лестницы и закрывают люки жители многоэтажек в Петропавловске

    16 Февраля 2022, 16:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил департаменту по чрезвычайным ситуациям и акимату Петропавловска усилить контроль за соблюдением противопожарной безопасности в многоэтажных домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За демонтированные аварийные лестницы накажут владельцев квартир в Петропавловске

    На заседании акимата обсуждали обстановку с пожарами на территории региона.

    «Информируют, что некоторые владельцы квартир срезают лестницы и закрывают люки. Тогда как в случае аварийной ситуации люди должны спускаться по лестницам, которые на балконах», - сказал К.Аксакалов.

    Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов подтвердил, что подобные ситуации повсеместно складываются в новых высотках в микрорайоне «Жас оркен». Однако спасатели не могут войти в квартиру и проверить наличие лестниц и люков. Проверке подлежат только КСК и ОСИ, которые созданы не во всех домах.

    «Проблема есть. Сформировали рабочую группу и начали работать с собственниками квартир. У собственника есть ПСД, в которой указаны лестничные марши для эвакуации. Будем заходить с участковыми, актировать и при наличии нарушений наказывать», - прокомментировал аким Петропавловска Булат Жумабеков.

    По его словам, даже в новых 18-ти этажных домах, находящихся на двухлетней гарантии, зарегистрировали факты демонтажа аварийных лестниц.

    «Заставьте, проверьте. Есть нормы, требования безопасности. И себя, и других подвергают опасности. Что будем смотреть сквозь пальцы? Все устраняйте. Департамент по ЧС - постоянно мониторьте», - поручил К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Безопасность Общество ДЧС
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