Средство для долголетия, переработка арбузов и кардиоанализатор: чем может похвастаться казахстанская наука

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ПЦР-тесты для выявления в пище ГМО, система защиты информации, средство для долголетия, полная переработка арбузов и это только часть проектов, реализуемых казахстанскими учеными. Физики, химики, аграрии, биологи, IT-специалисты и биотехнологи пополняют копилку страны инновационными проектами и уникальными разработками. Спустя год корреспондент МИА «Казинформ» снова наведалась в Фонд науки, который поддерживает инициативы казахстанских ученых.

В портфеле Фонда науки 151 проект. Уже запущено 121 наукоемкое производство, благодаря чему 79 научно-исследовательских институтов и 65 ученых получают доходы в виде доли в бизнесах или роялти - арендную плату за технологию.

«Если на развитие науки нам выделили 33 млрд тенге, в экономику страны мы вовлекли 48,5 млрд тенге основными средствами, софинансированием, продажами, доходами ученых и налогами. Сейчас продажи составляют 16,5 млрд тенге. То есть, можем говорить о том, что хорошо поддерживаем казахстанских ученых. В этом году министр заявил, что состоится конкурс на коммерциализацию науки. Поэтому думаем, что в этом году сможем набрать еще больше проектов», - рассказал председатель правления Фонда науки Арын Орсариев.

Фонд поддерживает проекты ученых по различным отраслям: агропромышленный комплекс, вопросы продовольственной безопасности, ветеринарии, биобезопасности, автоматизация, оснащение сельского хозяйства, повышение урожайности растений и плодовых деревьев, информбезопасность, образовательные технологии, повышение компетенций в сфере цифровых технологий.

Здоровье и благополучие населения

40 проектов связаны со снижением негативного воздействия на окружающую среду, с лекарственными препаратами и БАДами, правильным питанием. Ещё 44 проекта - по переходу на альтернативную энергетику, наращивание минерального сырьевого потенциала и иные.

Рыбопосадочный материал судака, ПЦР-тесты для выявления ГМО в пище

«Сейчас в Казахстане отмечается бум на судака, его вылавливают во многих водоемах и в больших количествах отправляют на экспорт. Чтобы не потерять нашу перспективную экспортную позицию, возникает потребность в дополнительном зарыблении. Этим вопросом занялись ученые НПЦ рыбного хозяйства под руководством Исбекова К. Б. Они разработали рыбопосадочный материал судака – метод его выращивания в искусственно-естественных условиях. На данный момент эта работа ведется в Камбашском рыбопитомнике Кызылординской области», - отметил Арын Орсариев.

Не менее интересный проект – ПЦР-тесты для выявления ГМО в пище. Исследования проводятся на основе программы «Abiotek».

«Когда покупаете мясную продукцию на базаре, вы не знаете, есть ли в ее составе вещества, которые могут вам не понравиться. Например, свинина или ГМО. Чтобы сделать правильную диагностику, нужно обратиться в службу санитарно-эпидемиологической станции и специальные станции по контролю, которые берут за эту услугу определенную сумму. «Абиотек» предложила низкую по цене, но чувствительную систему тестов. Поэтому они могут похвастаться своими результатами», - рассказал глава Фонда науки.

Вакцина от бешенства животных

Разработки казахстанских ученых пользуются особым спросом и за рубежом. Доказательством тому служит вакцина от бешенства животных «Рабдовак», разработанная ТОО Научно-производственным предприятием «Антиген». В прошлом году ученые отправили партию вакцин в Грузию. В целом, как отмечает Арын Орсариев, в Казахстане сформировалась прекрасная школа ветеринарии. Когда наши ученые выходят на экспорт, это говорит о конкурентоспособности их научных разработок, пояснил глава Фонда науки.

Система защиты информации и «Черный ящик» для компьютера

Положительные сдвиги отмечаются в сфере информационной безопасности. Казахстанские IT-специалисты разработали систему защиты информации «Инспектор», обеспечивающую информационную безопасность компьютеров.

Эта система является своего рода черным ящиком. Она позволяет отслеживать все движения с компьютером: запомнить индивидуальный компьютерный почерк любого человека, с какой силой вы давите на клавиши, как часто заходите. Если кто-то чужой садится за монитор, программа может сигнализировать в службу информационной безопасности или вам лично. Их продажи составили уже более 700 млн тенге.

«Нередко себя хвалим, что мы информационно высокобезопасная страна. Однако, когда кто-то произносит слово «кроссовки», мгновенно появляется реклама, связанная с этим словом. Это говорит о том, что наше устройство не обладает тем уровнем информационной безопасности, который необходим. Мы не управляем контентом, который нам выдают в виде рекламы. Поэтому нашей стране нужны любые средства защиты информации», - отметил Арын Орсариев.

Кандидат технических наук Виктор Покусов разработал казахстанские компьютеры, которые полностью собраны в нашей стране. Они собирают свои платы и веб-браузер. Доступа к этой системе нет ни у кого, кроме владельцев. Это позволяет обеспечить абсолютную информационную безопасность казахстанского компьютера.

По словам Арына Орсариева, у ученых закупили таких компьютеров уже на сумму больше одного млрд тенге. У этих компьютеров есть своя термопаста, позволяющая обеспечить его быстродействие.

«Одна из причин, почему компьютеры начинают работать медленнее, связана с тем, что в них попадает пыль. Чтобы бороться с этим, необходимы правильные механизмы. Одно из решений – термопаста. Она обеспечивает хорошее быстродействие, снижает нагреваемость компьютера», - рассказал спикер.

Ветрогенераторы

Интересен проект по альтернативной энергетике. В Казахстане учёные под руководством к.т.н. Ж. Музбаева (ТОО «KБ TREE ENERGY») начали производить ветрогенераторы.

«В отличие от традиционных, они устойчивы к штормовым ветрам, шквалам, обледенению, низким температурам. Невзирая на архитектуру здания, сооружения, они вырабатывают электричество. Сейчас разработчики создают солнечно-ветровые гибриды, устанавливают свои станции на трассах. Такие установки покупают фермеры и дорожники, есть заказы из-за рубежа. У них есть несколько контрактов на сотни млн тенге. Это хорошее следствие ЭКСПО-2017», - отметил Арын Орсариев.

Как физики стали аграриями

«Один из наших ярких проектов - разработки в сфере нанотехнологии», - продолжил беседу глава Фонда науки.

«Это физик Серикбол Токмолдин, его партнер Мунир Найфе (из Иллинойса) и Аман Таукенов разработали наносвет. В колбочку диода погружаются наночастицы, в которой фотоны света фокусируются таким образом, что ускоряется рост растений. Когда начали расти первые овощи, физики раздавали их своим друзьям и знакомым, а потом, когда овощей началось становиться все больше и больше, ученые начали их продавать. Они продолжают продавать лампочки, но больше у них продаются овощи. Физики стали аграриями. Продают огурцы, помидоры, клубнику. Этот проект уже принес более млрд тенге в экономику страны», - подчеркнул Арын Орсариев.

Средство для долголетия

Что касается проектов в сфере биотехнологий, ученые НУ разработали средство для долголетия. Исследователи выбрали 67 человек старше 100 лет. Оказалось, что у лиц старше 100 лет присутствует бактерия – рамнозус. А у других людей ее может и не быть.

«Ученые под руководством доктора Самата Кожахметова сделали предположение, что эта бактерия способствует долголетию, и приступили к изготовлению метабиотика. Они выцеживают 30 миллиграмм бактериоцина и соединяют их с 240 милиграммами сушеного саумала. Получившийся метобиотик «Саумет» вышел на рынок, уже продаётся в Казахстане, но наибольшим спросом он пользуется в Китае. Дело в том, что саумал не только иммуномодулятор, но и обладает кроворазжижающим свойством. Особенно в условиях пандемии многие покупают метабиотик, способствующий долголетию», - добавил глава Фонда науки.

«Розеофунгин – АС»

Учёные «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» под руководством академика А. К. Саданова разработали новый препарат «Розеофунгин-АС», мазь 2%. Препарат прошёл клинические испытания на более 1000 пациентах, продемонстрировав высокий уровень активности к грибковым инфекциям и отсутствие токсичности. Уже сегодня, лекарственный препарат можно приобрести в аптечных сетях по всей стране.

Таблетированная хлорка

Реализуемый проект в отрасли химии - натриевая соль дихлоризациануровой кислоты.

«Мы его называем просто «таблетированная хлорка». Ее изготовили павлодарские ученые химики под руководством доктора А. Шарова. Они создали хлорку, менее вредную для человека, при этом быстро растворимую и эффективно используемую для мытья. В здании Фонда науки мы сравнили казахстанский и китайский продукт. Техперсонал, который использовал отечественную хлорку, говорит, что для уборки одного этажа требуется 3 китайских таблетки, в то время как казахстанской достаточно одной. Причем цена таблетки сопоставима с китайской. Единственное, казахстанская растворяется медленнее», - пояснил Арын Орсариев.

Синбиотик «Нәр»

По словам спикера, для Фонда важно, чтобы ученые получали не просто зарплату, а доход от своей интеллектуальной собственности.

«Есть несколько проектов, где найден правильный баланс. Например, Назарбаев Университет и ТОО «АгроФирма «Родина» договорились о том, что 10 % от продаж синбиотика «Нәр» будут получать ученые. Сейчас цифры продаж выросли до 150 млн тенге. Наш ученый Алмагуль Кушугулова уже говорит: «Я получаю много приглашений из Америки, Европы, России, но не хочу уезжать за рубеж. Мой бизнес, основанный на интеллектуальных изобретениях, здесь. Я больше заинтересована получать доход и развивать его на Родине», - рассказал спикер.

Генетические исследования

Каждый человек родился с определённым наборов генов. Узнать какие способности даны от рождения, теперь может каждый желающий. Такая услуга доступна благодаря генетическому анализу, которую проводят учёные Национального центра биотехнологии под руководством Е. М. Раманкулова.

Результаты теста помогут определить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, наследственной онкологии. А также помогут родителям определить предрасположенность ребёнка к тому или иному виду спорта. Процедуру можно пройти один раз и на всю жизнь.

Полная переработка арбузов

В 2022 году будет запущен еще ряд значимых и интересных проектов.

«Ученые Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати проводили исследования в области переработки пищевых продуктов. Так появилась идея о полной переработке арбузов. Дело в том, что в Казахстане до 30% арбузов остаются на полях. Кроме того, когда их перевозят, они могут лопаться, стать непригодными для продаж. Ученые же предлагают сделать полную переработку. В мире практически никто не дошел до такого. Но из мякоти можно сделать сок, джем, арбузный лимонад, сироп. Помимо мякоти, есть корочка, в которой содержится много полезных веществ. Наши грантополучатели делят ее на две части: из внешней делают арбузный чай. Из внутренней, из зелено-розовой корочки, делают цукаты, при этом полезные свойства арбуза будут сохраняться. Кроме этого, остаются косточки. Из них ученые решили сделать масло. А то, что от них остаётся станет кормовой добавкой. 100% переработка арбуза», - отметил Арын Орсариев.

Портативный кардиоанализатор

Фонд также поддержал проект «Портативный кардиоанализатор» КазНИТУ имени К. Сатпаева.

«У многих из нас есть близкие, знакомые с сердечными заболеваниями. Наш грантополучатель сделал небольшой кардиоанализатор, который удобно носить в кармане. Специальное устройство считывает сердечный ритм и если что-то случается, информация мгновенно поступает к врачу, родным и близким. Человек может даже и не подозревать, что у него инфаркт, но кардиоанализатор все фиксирует и мгновенно передает», - рассказал глава Фонда науки.

Отметим, что Фонд науки финансирует проекты до выхода на первые продажи. По словам Арына Орсариева, ученые хорошо умеют придумывать, но не всегда хорошо продавать. Поэтому Фонд помогает ученым выйти на продажи, получить доход от своих разработок, вследствие чего казахстанская наука развивается, создаётся наукоемкие производства.



