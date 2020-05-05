Средствам вкладчиков банков ничего не угрожает – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стабильной работе банков заинтересованы и государство, и представители бизнеса, и рядовые вкладчики. Поэтому просто так банкам помощь оказываться не будет. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Банковская структура – является очень важной частью финансовой системы. В стабильной работе банков заинтересованы и государство, и представители бизнеса, и рядовые вкладчики. Поэтому просто так банкам помощь оказываться не будет. Это один из способов поддержки национальной экономики. Сейчас есть возможность для беспрерывной работы банков. Стабильно работает и Фонд гарантирования депозитов. За этой ситуацией наблюдает и Национальный банк. Поэтому финансовым средствам вкладчиков ничего не угрожает», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в условиях ЧП банки второго уровня внесли свой вклад в стабилизацию социально-экономической ситуации.

«Во-первых, банки перенесли на более поздний срок выплаты по кредитам предпринимателей и граждан. Если быть более точным, сроки выплат по кредитам были перенесены на три месяца. Такая помощь необходима тем, кто лишился доходов. Однако это не должно привести к формированию среди населения мнение о том, что кредиты можно вовсе не возвращать. Это ошибочное мнение. Вместе с тем, с участием Правительства была разработана программа по льготному (в процентах) кредитованию представителей малого и среднего бизнеса. Если банки перестанут выдавать кредиты предпринимателям и гражданам, то многие сектора экономики затормозят. Мы не должны допустить этого. По моему поручению Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для сохранения стабильности финансовой системы рассматривает дополнительные меры», - добавил Глава Государства.



