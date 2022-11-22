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    Средства от IPO АО НК «КазМунайГаз» будут поступать в Национальный фонд

    22 Ноября 2022, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев заявил, что поступления от IPO АО НК «КазМунайГаз» будут идти в Национальный фонд РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализуются акции, которые принадлежат фонду «Самрук-Казына». Все поступления придут в «Самрук-Казына». В «КазМунайГаз» средства от IPO поступать не будут. Аналогичная ситуация была при IPO других компаний из Казахстана. Далее фонд «Самрук-Казына» планирует направить данные средства в Национальный фонд Республики Казахстан», – сказал Даурен Карабаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

    Он также рассказал о финансовых показателях компании за 9 месяцев текущего года, а также значимых корпоративных событиях и сделках, которые повлияли на операционные и финансовые результаты КМГ.

    Ранее Даурен Карабаев предупредил казахстанцев о мошенниках, которые через фейковые сайты и мобильные приложения предлагают инвестировать деньги в национальную компанию «КазМунайГаз».

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    КазМунайГаз Экономика
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