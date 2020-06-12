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    Средства Нацфонда РК превысили $65 млрд - Минфин

    12 Июня 2020, 15:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средства Национального фонда составили около 27,5 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «По итогам 2019 года средства Национального фонда составили порядка 27,5 трлн. тенге или 65,5 млрд. долларов США», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Министр добавил, что за прошлый год в Нацфонд поступило порядка 4,5 трлн. тенге, из которых более 2,8 трлн. тенге за счет поступлений прямых налогов от организаций нефтяного сектора.

    «Одним из главных показателей подотчетности и открытости Правительства является реализация концепции Открытый бюджет», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина пояснил, цель его внедрения - предоставление возможности гражданам ознакомиться с бюджетным процессом и принять участие в обсуждении расходов бюджетных средств.

    Один раз в 2 года проводится международная оценка по трем направлениям: прозрачность (открытость) бюджета, участие общественности и бюджетный надзор.

    В рамках Концепции «Бюджета народного участия» нормативно урегулированы вопросы составления и представления гражданского бюджета и разработки проектов местных бюджетов.

    В 2019 году проведен пилот в Сарыаркинском районе города Нур-Султана по 14 проектам на 100 млн. тенге.

    В текущем году предусмотрены пилоты в городах Нур-Султан (все районы) на сумму почти 600 млн. тенге и Алматы (8 районов) на 1,4 млрд. тенге.

    Также, проводится интеграция информационной системы госпланирования с порталом Открытых бюджетов и информационными системами частного сектора.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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