Средства на реализацию стратегических программ выделяются слишком долго – Олжас Худайбергенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нужно ускорить финансирование стратегических программ. Такое мнение высказал известный экономист Олжас Худайбергенов в программе JJ Talk на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы теперь увидим, как будет дальше проводиться новая экономическая политика. Это зависит, в основном, от того, сколько будет выделено денег и какие будут использованы инструменты. Но в нашей системе планирования есть одна большая проблема. Например, когда принимается большая стратегическая программа, она рассчитывается на 5 лет. Но, при принятии стратегии она принимается без финансов. Затем 1-2 года уходит на изыскание средств. Сейчас эту систему несколько изменили. Национальные проекты принимаются после выделения средств. И даже при этом в нашем бюджете есть множество процедур. Если считать от принятия инициативы, на выполнение этих процедур до выделения денег проходит 1-1,5 года. Это очень большой срок», – сказал О.Худайбергенов.

По словам эксперта, в развитых странах каждый государственный орган обладает определенной автономией. У них нет дополнительных процедур согласования. Поэтому, они успевают профинансировать проект за 2-3 месяца.

В свою очередь, принявший участие в программе министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отметил, что необходимо изменение экономической политики. Теперь базовой отраслью для развития станет малый и средний бизнес, долю которого в экономике нужно поднять с сегодняшних 37% до 50%. Также необходимо устранить межрегиональный дисбаланс, развивать село.



