Средства на приобретение жилья специалистам на селе увеличат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличить выделяемые средства на приобретение жилья специалистам, направляемым в села, намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе правительственного часа по вопросам реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в Мажилисе депутаты подняли вопрос нехватки кадров в сферах образования и медицины в селах.

На что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров отметил, что сейчас по проекту «Ауыл – Ел бесігі» пересматриваются стандарты.

«В некоторых регионах, например, в Западно-Казахстанской области из бюджета выделяется кредит на жилье, но этих средств полностью не хватает. Поэтому мы с 1,5 МРП до 2 МРП будем повышать, этот вопрос сейчас обсуждается и это внесет свою лепту в решение данного вопроса», - сказал Алибек Куантыров.

Министр добавил, что в реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» на первый план выносится демографический аспект.

«Демография - это первый приоритет и поэтому мы на сельские школы дополнительно будем обращать внимание в рамках программ «Ауыл – Ел бесігі» и с «Дипломом в село». В этом году 20 млрд тенге будет выделено, а с 2024 по 2025 год до 25 млрд тенге будут увеличены средства, которые будут выделяться из республиканского бюджета», - уточнил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов.

«На 1 января 2022 года в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пунктов, в которых проживает 7 769,8 тыс. сельских жителей», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По данным ведомства, 4 429 сел имеют доступ к централизованному водоснабжению, 5 535 сел имеют асфальтированные дороги до райцентра, 3 738 сел – объекты культуры, 4 553 села – объекты образования, 5 195 сел – объекты здравоохранения, 4 023 села – объекты спорта.



