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Среднюю заработную плату посчитали в СКО

9 Ноября 2021 11:35
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Среднюю заработную плату посчитали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали среднемесячную номинальную заработную плату за третий квартал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным департамента Бюро национальной статистики, средняя зарплата в регионе составляет 189 392 тенге. По сравнению с прошлым годом, как утверждают в ведомстве, номинальная зарплата выросла на 21%, реальная – примерно на 12%.

Среди отраслей наиболее высокая заработная плата в сфере финансовой и страховой деятельности – около 300 тысяч тенге, что в 1,6 раза превышает среднеобластной показатель. Чуть более 296 тысяч тенге – заработная плата в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. На третьем месте работники транспорта и складирования с зарплатой в 260,4 тысячи тенге.

Низкие заработные платы – менее 100 тысяч тенге – в отрасли операций с недвижимым имуществом. Около 106 тысяч тенге в среднем зарабатывают работники сферы административного и вспомогательного обслуживания.

В отрасли образования среднемесячная заработная плата составляет 180,7 тысячи тенге, здравоохранения – 213,7 тысячи тенге. В отрасли сельского хозяйства, по подсчетам статистиков, заработная плата ниже среднеобластного уровня – около 182 тысяч тенге.

Среди районов области самая высокая заработная плата в Петропавловске и Кызылжарском районе – 204,6 и 199 тысяч тенге, соответственно. Самая низкая – в Айыртауском районе (116,3 тысячи тенге), Жамбылском (164,8 тысячи тенге) и районе Шал акына (144,7 тысячи тенге).

Напомним, номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и других удержаний.


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#Северо-Казахстанская область   #Статистика   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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