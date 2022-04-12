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    Средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане – глава Минобразования

    12 Апреля 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные проблемы казахстанской науки озвучил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные проблемы науки - вопросы заработной платы и финансирования ученых, соответствующей правовой базы, взаимодействия науки и производства, вопросы, связанные с управлением наукой и с другими законодательными нормами», - сказал журналистам после заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

    Министр отметил и вопрос по повышению зарплаты ученых.

    «Если говорить о заработной плате, то благодаря поддержке Президента мы все эти вопросы решили», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    «Почти 10-15 лет каждый день говорили ученые об этих вопросах. Наконец вопросы находят свое решение. Да, проблемы есть, они в любой стране есть. Мы не можем говорить, что эти проблемы полностью решили. Речь идет о стимулировании частного сектора, для того, чтобы они вкладывали свои деньги в науку. Речь идет о налоговых преференциях, о таможенных преференциях, о так называемых длинных кредитах, определенных налоговых послаблениях для тех компаний, которые вкладывают свои средства в науку», - считает глава Минобразования.

    По информации Минобразования, средняя зарплата ученых повысилась в Казахстане. Если раньше она составляла 152 тысячи тенге, то сегодня она возросла до 257 тысяч тенге и варьируется до 1,5 миллиона тенге.

    «Раньше зарплаты ученых не были стабильными и зависели от результатов конкурсов. Теперь благодаря принятым законодательным поправкам зарплата ведущих ученых (1200 человек) включена в базовое финансирование. При этом общая сумма дополнительного авторского вознаграждения ученых составила 338 миллионов тенге. А доход от продаж инновационных проектов составил 16,3 миллиарда тенге», - пояснили в ведомстве.

    Напомним, на заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов поздравил работников науки с профессиональным праздником, отметив, что финансирование науки из республиканского бюджета в последние два года возросло почти вдвое.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Наука Общество МОН
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