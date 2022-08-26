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    Средняя зарплата рабочего персонала составила 232 тыс. тенге в РК

    26 Августа 2022 20:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последний год заработные платы демонстрируют положительную динамику. Об этом свидетельствуют данные вакансий на сайте hh.kz. Годовой прирост зарплат составил +32,8%, передает МИА «Казинформ».

    Зарплату в 340 тыс. тенге готовы платить специалистам с хорошим и продолжительным опытом работы, а тем, кто только начинает свою карьеру – 180 тыс. тенге.

    Если отталкиваться от географии, то самые высокие зарплаты готовы платить далеко не в столице. На более достойную оплату труда могут рассчитывать жители городов: Петропавловск (320 тыс. тенге), Семей (303 тыс. тенге), Актобе (274 тыс. тенге) и Актау (271 тыс. тенге). Нур-Султан в этом рейтинге занял 5 место (247 тыс. тенге), а Алматы лишь 12 место (213 тыс. тенге).

    Самыми востребованными специалистами среди работодателей стали монтажники, грузчики, комплектовщики, механики и слесари. Самыми высокооплачиваемыми – машинисты, сварщики и монтажники.
    Занятость Общество Трудоустройство
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