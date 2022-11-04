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    Средняя зарплата казахстанцев превысила 299 тысяч тенге

    4 Ноября 2022, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в ІІI квартале составило 299 782 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 23%, в реальном выражении – 5,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в ІІI квартале составило 189 018 тенге.

    Как разъяснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Наталья Белоносова, по сравнению с предыдущим кварталом уровень заработной платы в ІІІ квартале обычно уменьшается. Данная тенденция наблюдается ежегодно и связана с сезонностью (отпускные выплаты, сезонные работы), приходящейся на второй квартал.

    «По сравнению со вторым кварталом уровень заработной платы снизился на 3,9 процентных пункта (снижение в ІІІ квартале 2021 года составило 3,1 процентных пункта). Подобные изменения наблюдаются ежегодно. Отмечу, что при расчете среднего значения заработной платы учитываются все виды выплат, как подоходный налог, пенсионные и другие социальные отчисления», – говорит Наталья Белоносова.

    Рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 34,5%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 31,3%, транспорта и складирования – 31,1%, более низкие темпы отмечены в предоставлении прочих видов услуг – 5,5%, здравоохранении и социальном обслуживании населения – 8,9%.

    В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в области Ұлытау – 39,0%. Наименьший рост отмечен в г. Астана – 15,1%.


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