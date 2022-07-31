Средняя урожайность зерновых колосовых в Жамбылской области 18 ц/га

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Полным ходом идет уборка зерновых колосовых на полях Жамбылской области, несмотря на сильную жару свыше +40 градусов. Средняя урожайность зерновых обещает быть выше среднего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, к уборочным работам приступили уже все десять районов Жамбылской области. Завершают жатву хозяйства Жамбылского района. В Таласском и Жуалынском районах по погодно-климатическим условиям страда начинается обычно позднее.

В уборку включились 943 крестьянских хозяйства, на поля вышли 745 единиц техники.

Всего в этом году жамбылским аграриям предстоит убрать 370 тыс. га зерновых колосовых, из них 153,8 тыс. га пшеницы, 216,1 тыс. га ячменя. На сегодняшний день убрано 67 тыс. га, намолочено более 420 тыс. тонн зерна. Аграрии Рыскуловского района убрали пока только 60% намеченных площадей, а уже намолотили более 113 тыс. тонн, что является высоким показателем среди районов.

В целом в Жамбылской области уборочные работы выполнены на более чем 60% сельхозплощадей.

В ведомстве отмечают, что метеорологические условия этого лета, несмотря на жару, благоприятны для формирования и созревания зерна. Средняя урожайность зерновых колосовых этого года отмечается на данный момент на уровне 18 ц/га, что выше среднегодового показателя.

В 2019 году средняя урожайность зерновых колосовых составила 22,7 ц/га, в 2017 - 23,8 ц/га, в 2016 - 24 ц/га, что близко к рекордным показателям для юга страны. Бывали и малоурожайные засушливые годы, когда средняя урожайность зерновых составляла 8-10 центнеров на круг. В 2021 году зафиксирована средняя урожайность зерновых колосовых - 9 ц/га.

Жамбылская область является одним из сельскохозяйственных регионов страны. В этом году на полях жамбылских хозяйств высажены сельхозкультуры на 760 тыс. га, что больше на 9,2 тыс. га в сравнении с 2021 годом.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений — 3,9 тыс. га, сенокосов — 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.



