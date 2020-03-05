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    Средняя сумма выплат из ЕНПФ составляет свыше 100 тысяч тенге

    5 Марта 2020, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Только за первый месяц 2020 года вкладчикам фонда было выплачено 17,9 миллиардов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Всего за первый месяц 2020 года было осуществлено пенсионных выплат и переводов в страховые организации свыше 146 тысячам получателей на общую сумму 17,9 миллиардов тенге, в том числе выплаты по достижению пенсионного возраста - 7,4 млрд тенге; в связи с выездом на ПМЖ - 4,8 млрд тенге; переводы в страховые организации – 2,6 млрд тенге; выплаты по наследству – 2,5 млрд тенге; выплаты на погребение – 311 млн тенге; выплаты по инвалидности – 200 млн тенге;

    Отметим, средняя сумма выплат из ЕНПФ составляет 100 803 тенге. В эту сумму входят выплаты по графику и единовременные выплаты по возрасту, инвалидности, наследству, на погребение, в связи с выездом на ПМЖ и по решению суда. При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику составила 21 810 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила – 446 794 тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЕНПФ
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