+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 387.48 EUR 428.98
RUB 6.05 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Средняя стоимость авиабилета по внутренним маршрутам снизилась на 12% в Казахстане

5 Декабря 2019 10:45
Поделиться:
Средняя стоимость авиабилета по внутренним маршрутам снизилась на 12% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях исполнения поручения Главы Государства по снижению цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета по внутренним маршрутам в среднем на 12%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Новости по теме

В Комитете гражданской авиации обсудили доступность полетов для детей с ментальными расстройствами
Где получить разрешение на полеты беспилотников В аэропортах 11 городов Казахстана вводится режим «открытого неба» Гражданская авиация Казахстана переходит на британскую модель регулирования полетов

Запуск первой бюджетной авиакомпании в Казахстане оказал существенное влияние на рынок авиаперевозок и в целом позволил повысить конкуренцию на внутреннем рынке , что привело к снижению тарифов на авиабилеты, сообщает ведомство.

С приходом авиакомпании «Fly Arystan» в казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока, в Нур-Султан – 48%, Алматы – 45%, Семей – 1013%, Тараз – 734%, Павлодар – 117%, Караганда – 90%, Шымкент – 57%, Уральск – 54%.

Министерством индустрии и индустриального развития Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами и квазигосударственными субъектами ведется работа по применению ряда мер по снижению стоимости авиабилетов.

Также, во исполнение поручения Главы Государства относительно снижения цен на авиатопливо, вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым было проведено совещание с основными аэропортами и иностранными авиакомпаниями, осуществляющими полеты в Казахстан.

Так, аэропортам, находящимся в государственной собственности было поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договора с иностранными авиакомпаниями.

Стоимость авиатоплива занимает самый большой удельный вес в стоимости авиаперевозок - до 30%.

На совещании участвовали аэропорты городов Нур-Султан, Караганда, Алматы, Шымкент, Актау и представители иностранных авиакомпаний «Air China Limited», «China Southern Airlines», «Turkish Airlines», «Атласглобал», «Аэрофлот», «Fly Dubai», «Uzbekistan Airways», «Pegasus», «Etihad Airways», «Siberia Airlines», «Ural Airlines» и « Белавиа».

В целом, вопрос снижения стоимости авиатоплива и авиабилетов будет находится на постоянном контроле Министерства и работы в данном направлении будут осуществляться и впредь.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив