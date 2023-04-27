Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 74,44 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые по итогам 2022 года уровень средней продолжительности жизни казахстанцев достиг исторического максимума – 74,44 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

К основным существенным факторам, которые влияют на продолжительность жизни человека, относят уровень развития экономики страны проживания, в том числе здравоохранения, урбанизация, качество питания, приверженность здоровому образу жизни, наследственность.

В последние годы благодаря поддержке руководства страны в Казахстане усилена работа по развитию инфраструктуры объектов здравоохранения, расширен охват профилактическими осмотрами, включая сельских жителей и детское население, ускорены обследования при подозрении на онкологические и гематологические болезни.

Служба скорой медицинской помощи усилена путем приобретения 1 367 единиц автотранспорта, что позволило обеспечить соблюдение принципа «Золотого часа» при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи населению страны.

Активизирована транспортная медицина, возобновлена работа двух медицинских поездов «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан», которые уже оказали медицинскую помощь более 77 тысячам жителей.

В целях повышения доступности медицинской помощи в отдаленных сельских населенных пунктах к имеющимся 49 передвижных медицинских комплексов (ПМК) дополнительно закуплено 100 современных ПМК, в 2022 году услугами ПМК охвачено 3 307 населенных пунктов, оказано 1 820 833 лечебно-диагностических услуг жителям села, выявлено 149 326 больных.

Благодаря внедрению системы медицинского страхования ежегодно наращиваются объёмы медпомощии и в прошлом году на это были направлены порядка 900 млрд тенге активов ОСМС. Так, объем финансирования высокотехнологичных медуслуг увеличен в 3 раза, медицинской реабилитации и консультативно-диагностической помощи в 11 раз, в том числе дорогостоящих услуг в 5 раз.

В результате реализации вышеуказанных мер в стране отмечается положительная динамика основных медико-демографических показателей здравоохранения.

В целом, по итогам 2022 года показатель общей смертности в РК снизился на 29% и составил 6,77 на 1000 населения. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 32,7%, от рака - на 7,9%, травм - на 5,3%. Материнская смертность по сравнению с 2021 годом снизилась в 3 раза и составила 17,0 на 100 тысяч родившихся живыми, младенческая смертность снизилась на 4,6%, составив 7,97 на 1000 родившихся живыми.

Положительные изменения в показателях здоровья населения, как следствие повлияли на рост ожидаемой продолжительности жизни и послужили залогом достижения исторического значения – 74,44 года, которое превышает допандемийный уровень ОПЖ на 1,26 лет, тогда как в 2019 году он составлял – 73,18 лет.

Следует отметить, что повышение ожидаемой продолжительности жизни – одна из провозглашенных национальных целей развития страны.



