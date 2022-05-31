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    Средняя цена на сахар составляла 450-470 тенге на прошлой неделе - Минторговли

    31 Мая 2022, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев назвал среднюю цену на сахар согласно официальным данным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос по изначальной закупочной цене сахара относится к Минсельхозу, потому что квоты распределяют они. Сахар завозят из разных стран. Есть сахар, который завозится из Индии, Мексики, Бразилии. У каждого цена разная. Все зависит от объемов, которые мы завозим, и от страны производителя. Поэтому за более детальной информацией вам нужно обратиться в Минсельхоз», - сказал председатель Комитета торговли журналистам во время брифинга.

    Также спикер высказался по поводу ценообразования сахара.

    «По ценообразованию мы еженедельно мониторим и смотрим. Средняя цена на сахар, которую нам дает статистика, по крайней мере за прошлую неделю, на этой мы еще не получили официальных данных, была 450-470 тенге. На эту неделю мы получим новые статданные. Дополнительно завтра могу вам информацию предоставить», - сообщил Ержан Казанбаев.

    Ранее в Минторговли заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Минторговли
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