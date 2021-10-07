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    Средний размер взятки назвали в Атырау

    7 Октября 2021, 17:25

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау назвали средний размер взятки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средний размер взятки в Атырауской области в этом году – 13 000 тенге, тогда как в 2020 году этот показатель был равен почти 5 миллионам тенге. Общий объем всех взяток, о которых стало известно, в Атырауской области в 2020 году составил 193 миллиона тенге. А за 9 месяцев текущего года – 507 000 тенге», - рассказал первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области Айдос Мамыт.

    По словам Айдоса Мамыта, в снижении взяточничества немалую роль сыграла реализация поручений Главы государства и Елбасы о внесении ряда законодательных изменений по усилению противодействия коррупции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Коррупция
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