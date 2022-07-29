Средний размер соцвыплат озвучили в фонде социального страхования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор государственного фонда социального страхования Нурсулу Кемел назвала средний размер социальных выплат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер социальных выплат зависит от размера среднемесячной заработной платы граждан и от стажа участия в системе. Средний размер выплат в связи с беременностью в первом полугодии составил 694 тыс. тенге. Средний размер выплаты по уходу за ребенком до года – 41 тыс. тенге. Сумма выплаты в связи с потерей кормильца составляет около 38 тыс. тенге, а по случаю утраты трудоспособности – около 37 тыс. тенге. В связи с потерей работы и постоянного заработка казахстанцы в среднем получают около 41 тыс. тенге», - сказала на брифинге в СЦК глава фонда соцстрахования.

Нурсулу Кемел также посчитала, какой будет сумма выплаты по уходу за ребенком при заработной плате 150 тыс. тенге.

«Если средняя заработная плата составляет 150 тыс. тенге, 40% составляет 60 тыс. тенге. То есть, 60 тыс. тенге составляет сумма социальных выплат по уходу за ребенком», - добавила спикер.

Ранее сообщалось , что около 3500 мужчин в РК в прошлом году оформили декретный отпуск.