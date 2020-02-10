Среднемесячная зарплата казахстанцев впервые перевалила за 200 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среднемесячная зарплата казахстанцев впервые перевалила за 200 тысяч тенге в последнем квартале прошлого года. Покупательная способность выросла на 10%. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Но казахстанцы, занятые в АПК, а также в сферах образования и здравоохранения, по-прежнему получают меньше всех: в среднем менее 150 тысяч тенге.

Среднемесячные заработные платы казахстанцев по итогам последнего, четвёртого квартала прошлого года составили 203,9 тыс. тг — сразу на 15,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С учётом инфляции реальный рост покупательной способности заработных плат составил весомые 9,9%.

Наибольшие зарплаты традиционно получают жители двух нефтяных регионов, городов Нур-Султан и Алматы. Во всех остальных регионах страны, кроме этой четвёрки, показатель ниже среднереспубликанского.

В Атырауской области, неизменном лидере по этому критерию, среднемесячная номинальная зарплата составила уже 345,2 тысячи тг — на 7,5% больше, чем годом ранее (и на 1,6% больше с учётом инфляции). На втором месте Мангистауская область с зарплатой в 309,1 тысячи тг, ростом на 10,9% и реальным ростом на 4,7%.

В Нур-Султане зарплаты достигли 308,1 тысячи тг, с ростом сразу на 15,1% и увеличением покупательной способности на 8,9%, в Алматы — 248,7 тысячи тг, плюс 12,4% (и 6,9% с учётом инфляции).

Наибольший реальный рост показали зарплаты в ЗКО (на 18,5%), Шымкенте (на 17,3%) и Алматинской области (на 16,4%).

Меньше всего получают жители южных густонаселённых аграрных регионов — Туркестанской (всего 138,1 тыс. тг) и Жамбылской (140 тыс. тг) областей.

Самые высокие зарплаты по стране — у трудозанятых в сфере финансовой и страховой деятельности: 402,5 тысяч тг, плюс 10,4% за год, с реальным ростом покупательной способности на 4,7%.

Также в тройку самых высокооплачиваемых отраслей входят научно-техническая сфера (373,4 тысячи тг, плюс 12,3%, с реальным ростом на 6,5%) и промсектор (280, тысячи тг, с номинальным ростом на 9,7% и реальным — на 4,1%).

В промышленности действительно высокие зарплаты получают только работники горнодобывающей сферы — 428,3 тысячи тг. Уже в сегменте переработки зарплаты значительно ниже — всего 234,4 тысячи тг, а в электро- и водоснабжении — лишь 191,6 тысячи и 132,7 тысячи. тг соответственно.

Самые низкие зарплаты — у казахстанцев, занятых в сельском хозяйстве: всего 127,3 тысячи тг, с ростом на 15,6% и реальным ростом на 9,7%. Также среди аутсайдеров по зарплате работники сфер, обеспечивающих качество человеческого капитала в РК: образования и здравоохранения. Здесь заработные платы также не дотянули даже до 150 тысячи тг в месяц.

Минимальный размер заработной платы в 2019–2020 годах составляет 42,5 тысячи тг. Заметим, в 2018 году показатель был равен всего 28,3 тысячи тг.