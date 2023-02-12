Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Среднемесячная зарплата актюбинцев составила более 300 тысяч тенге

    12 Февраля 2023, 15:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Среднемесячная номинальная заработная плата актюбинцев в 4-м квартале 2022 года составила 302 824 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Бюро национальной статитстики.

    «Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в IV квартале 2022 года составила 302 824 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 128,8%, в реальном выражении – 103,9%», - говорится в сообщении ведомства.

    Наибольший рост среднемесячной зарплаты по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года отмечен в услугах по проживанию и питанию – на 65,6%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 51,1%, в сфере строительства – на 46,2%, в информации и связи – на 44,2%. В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 12,6%, в здравоохранении и социальных услугах – на 2,3%.

    Самую высокую зарплату в 1,7 раза превышающую среднюю зарплату в области получают представители сферы горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - это 511 986 тенге. Более 400 тысяч получают представители сферы транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности.

    Низкий уровень среднемесячной номинальной заработной платы отмечен в области деятельности административного и вспомогательного обслуживания – 143 137 тенге, что на 52,7% меньше показателя в среднем по области.

    В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата наблюдается в Хромтауском районе, где находятся несколько горно-добывающих предприятий. Средняя зарплата здесь составляет 443 462 тенге, что на 46,4% превышает среднеобластной показатель.

    Самая низкая зарплата в Уилском районе, где практически нет промышленного производства . Уровень средней зарплаты здесь составляет 189 585 тенге, что на 37,4% ниже среднего уровня по области.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экономика Статистика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая