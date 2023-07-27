Среднемесячная номинальная зарплата актюбинцев достигает 298 тысяч тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Среднемесячная номинальная зарплата актюбинцев в первом квартале 2023 года составила около 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента бюро нацстатистики АСПиР РК.



«Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам, без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, в первом квартале 2023 года составила 298 067 тенге. При этом прирост к первому кварталу 2022 года составил 17,8%. Индекс реальной заработной платы к первому кварталу 2022 года составил 98,2%», - говорится в сообщении ведомства.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в первом квартале 2023 года составили 144 722 тенге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы населения увеличились на 18,3% по номинальным и снизились на 1,3% по реальным денежным доходам.

Вместе с тем индекс потребительских цен в Актюбинской областив июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил 105,1%.

Цены на продовольственные товары выросли на 5,4%, непродовольственные товары - на 3,6%, платные услуги для населения – на 6,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 9%.