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      Северо-Казахстанская область

    Среди закладчиков наркотиков много молодых людей – полиция СКО

    18 Апреля 2023, 18:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года задержали 22 подозреваемых в сбыте наркотиков. Из них 12 – в возрасте от 18 до 25 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в феврале в Петропавловске задержали 21-летнего парня, подозреваемого в организации «закладок» синтетических наркотиков.

    При личном обыске у него изъяли 10 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По показаниям молодого человека, полицейские обнаружили еще 15 «закладок» в центре города. Всего было изъято 20,22 грамма вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является синтетическим наркотиком α-PvP.

    «Подозреваемый по санкции суда водворен под стражу. Идет досудебное расследование по уголовной статье, санкция которой подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всего с начала года в области по подозрению в сбыте наркотиков задержаны 22 человека, из них 12 – от 18 до 25 лет. Молодые люди, избравшие преступный промысел, ломают свои судьбы», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности Иван Терзиди.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Молодежь Борьба с наркотиками Петропавловск
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