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    Среди стран СНГ Казахстан занял первое место в мировом рейтинге развития egov

    11 Июля 2020, 11:08

    НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - В глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН, Казахстан поднялся на 29-ое место, следуя за Канадой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития. инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК.

    Данный рейтинг составляется каждые два года, в нем оценивается 193 стран-членов ООН. При составлении рейтинга (2020) оценивалась работа, проведенная государствами в 2018-2019 годах. Согласно данным опубликованного отчета ООН, в первую тройку лидеров по развитию электронного правительства вошли Дания, Южная Корея и Эстония, которые расположились на 1,2 и 3 позициях соответственно. Среди стран СНГ Казахстан занял первое место. Далее расположились Россия (36), Беларусь (40), Молдова (79), Украина (69), Узбекистан (87) и др. Самую высокую позицию в данном рейтинге - 28- е место Казахстан занимал в 2014 году. В 2016 страна расположилась на 33-м месте, а в 2018 году на 39-й позиции. Таким образом, за последние два года Казахстан поднялся на 10 позиций по сравнению с прошлым годом. Ознакомиться с отчетом ООН можно по ссылке .
    Глобальный рейтинг ООН по развитию электронного правительства (EGDI) рассчитывается на основе трёх составляющих: развитие электронных услуг (OSI), развитие человеческого капитала (HCI) и телекоммуникационной инфраструктуры (TII), отмечает пресс-служба МЦРИАП РК. По сравнению с 2018 годом, индекс развития электронного правительства (EGDI) вырос на 10.2% в 2020 году, показатель по онлайн услугам на 6,38%, по человеческому капиталу на 5.6%.
    Наибольший рост отмечается по развитию телекоммуникационной инфраструктуры - 22.7%. Между тем, по уровню электронных услуг Казахстан получил практически максимальный бал – 0,92 из 1. По уровню развития местных онлайн-услуг город Алматы расположился на 29-м месте среди 100 городов мира. По уровню развития электронного участия (E-participation) Казахстан поднялся на 16 позиций, заняв 26-ое место. Индекс электронного участия показывает вовлеченность граждан в процесс принятия решений, прозрачность и открытость деятельности государства, что соответствует политике страны «слышащего государства».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    ООН Цифровой Казахстан
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