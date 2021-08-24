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    Среди прибывших из Афганистана в Алматы не выявили Covid-19

    24 Августа 2021, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У всех прибывших из Афганистана в Алматы сотрудников миссии ООН не выявлено положительных результатов ПЦР-теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, 19 августа из Кабула в Алматы прибыло 2 рейса. Первым рейсом прибыли 27 граждан Казахстана (из них 6 детей) и 15 граждан Кыргызстана, которые из аэропорта сразу выехали на Родину. 27 граждан Казахстана были поселены в отель «Shera Inn».

    А вторым рейсом прибыли 135 членов дипломатической миссии ООН, среди которых не было граждан Афганистана. Они были поселены в отель «Rixos»

    22 августа из Кабула в Алматы прибыло 108 человек, все также являются членами дипломатической миссии ООН. Их поселили в гостинице «Интерконтиненталь».

    «Все прибывшие были обследованы «Национальным центром экспертизы» на COVID-19, сдав ПЦР-тест, положительных результатов не было выявлено», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ООН Алматы Афганистан Коронавирус в РК
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