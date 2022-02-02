Среди поступивших в реанимацию в Акмолинской области вакцинированных нет - врач

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отделение реабилитации для лиц, переболевших КВИ, открыто на базе Акмолинского областного центра фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева. О работе медучреждения в период пандемии на брифинге рассказал директор центра Жумабек Махашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева является одной из первых больниц на передовой борьбы с COVID-19.

«Мы начинали с 25 провизорных коек, но в связи с пандемией инфекционное отделение было увеличено до 135 коек. На сегодня у нас 120 коек, среди них 5 - для детей и 10 коек реанимационного отделения. В отделении трудятся 86 медицинских работников. Это 8 врачей, 36 средних и 39 младших медицинских работников», - поделился Ж. Махашев.

С начала года в отделение поступило 137 пациентов, из них 71 пациент выписан домой, к сожалению, 8 пациентов скончались.

«В отделении получают лечение 79 больных, из них 12 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Стоит отметить, что из 79 заболевших только 17 были вакцинированы против КВИ. Среди поступивших в реанимацию вакцинированных нет», - пояснил главврач.

Еще одним важным вопросом стало восстановление здоровья пациентов после коронавируса. В связи с этим, с мая 2021 года в центре открыто отделение реабилитации для переболевших COVID-19. Курс лечения - 10 дней. Отделение полностью оснащено всем необходимым для реабилитации больных.

«Уважаемые земляки! Завершая свое выступление, я хочу сказать, что одним из способов уменьшить и остановить пандемию является вакцинация против COVID. Человек, получивший прививку, даже заболев, быстро выздоравливает и становится безопасным для окружающих. В народе говорят «Здоровье – это богатство», поэтому я желаю всем крепкого здоровья. И главное – не забывайте о прививках!» - резюмировал Ж. Махашев.