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Среди поступивших в реанимацию в Акмолинской области вакцинированных нет - врач

2 Февраля 2022 01:41
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Среди поступивших в реанимацию в Акмолинской области вакцинированных нет - врач

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Отделение реабилитации для лиц, переболевших КВИ, открыто на базе Акмолинского областного центра фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева. О работе медучреждения в период пандемии на брифинге рассказал директор центра Жумабек Махашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева является одной из первых больниц на передовой борьбы с COVID-19.

«Мы начинали с 25 провизорных коек, но в связи с пандемией инфекционное отделение было увеличено до 135 коек. На сегодня у нас 120 коек, среди них 5 - для детей и 10 коек реанимационного отделения. В отделении трудятся 86 медицинских работников. Это 8 врачей, 36 средних и 39 младших медицинских работников», - поделился Ж. Махашев.

С начала года в отделение поступило 137 пациентов, из них 71 пациент выписан домой, к сожалению, 8 пациентов скончались.

«В отделении получают лечение 79 больных, из них 12 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Стоит отметить, что из 79 заболевших только 17 были вакцинированы против КВИ. Среди поступивших в реанимацию вакцинированных нет», - пояснил главврач.

Еще одним важным вопросом стало восстановление здоровья пациентов после коронавируса. В связи с этим, с мая 2021 года в центре открыто отделение реабилитации для переболевших COVID-19. Курс лечения - 10 дней. Отделение полностью оснащено всем необходимым для реабилитации больных.

«Уважаемые земляки! Завершая свое выступление, я хочу сказать, что одним из способов уменьшить и остановить пандемию является вакцинация против COVID. Человек, получивший прививку, даже заболев, быстро выздоравливает и становится безопасным для окружающих. В народе говорят «Здоровье – это богатство», поэтому я желаю всем крепкого здоровья. И главное – не забывайте о прививках!» - резюмировал Ж. Махашев.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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