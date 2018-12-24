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Среди пострадавших от цунами в Индонезии казахстанцев нет - МИД

24 Декабря 2018 17:32 67
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Среди пострадавших от цунами в Индонезии казахстанцев нет - МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел РК рассказали, есть ли казахстанцы среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши консульские сотрудники находятся на постоянной связи с местными органами ЧС. На сегодняшний день информации о пострадавших или погибших казахстанцах нет. Тем не менее, мы остаемся на связи, поскольку это очень большое бедствие для этой страны», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге.

Напомним, цунами в 22 декабря вечером нанесло удар по прибрежным районам Зондского пролива в западной части Индонезии. 

На данный момент речь идет о 281 погибшем. 

Еще 1 016 человек получили ранения, 57 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индонезийское ведомство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Повреждены сотни домов.

Президент РК Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо. 

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Ключевые слова: МИД РК, Индонезия, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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