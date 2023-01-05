Среди погибших в ходе трагического января у 41 человека была судимость - генпрокурор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что среди погибших в ходе трагического января 41 человек был ранее судим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в ходе столкновений при отражении атак в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции погибло 238 граждан. Среди них 41 человек был ранее судим», - сказал Берик Асылов.

Глава ведомства привел количественные данные о погибших:

- 67 признаны нападавшими, то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках;

- 142 являются нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции;

- 4 погибли при совершении иных преступлений.

«Самое большое количество погибших в Алматы - 151 человек. Многие погибли при нападении на резиденцию Президента. Аналогичные жертвы были в Кызылорде (26), Шымкенте (20) и Таразе (17)», - уточнил Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.





Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov