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    Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Мадриде казахстанцев нет – МИД РК

    21 Января 2021, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва, произошедшего в столице Испании, Мадриде, 20 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

    «По информации испанских властей, предоставленной нашим дипломатам, среди погибших и пострадавших в результате вчерашнего взрыва в Мадриде казахстанцев нет», - сообщили в МИД РК.

    Напомним, 20 января в центре Мадрида произошел взрыв. Как сообщили вчера в МИД РК, консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями.

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    МИД РК Происшествия Испания Общество
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