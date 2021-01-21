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Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Мадриде казахстанцев нет – МИД РК

21 Января 2021, 15:50
Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Мадриде казахстанцев нет – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва, произошедшего в столице Испании, Мадриде, 20 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

«По информации испанских властей, предоставленной нашим дипломатам, среди погибших и пострадавших в результате вчерашнего взрыва в Мадриде казахстанцев нет», - сообщили в МИД РК.

Напомним, 20 января в центре Мадрида произошел взрыв. Как сообщили вчера в МИД РК, консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями.


МИД РК   Происшествия   Испания   Общество  
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