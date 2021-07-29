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    Среди погибших и пострадавших при пожаре в Турции казахстанцев нет - посольство РК

    29 Июля 2021, 19:42

    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Беспрецедентный пожар, вспыхнувший вчера в 12:00 в районе Манавгат между турецкой провинцией Анталья и Аланией, все еще продолжается. Об этом сообщил в Facebook Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы, передает МИА «Казинформ».

    Касательно безопасности граждан РК в районе стихийного бедствия, посол отметил, что около 200 наших граждан официально зарегистрированы на консульском учете в Анталье. Однако число тех, кто находится здесь на краткосрочной основе, значительно выше. Много тех, кто приезжает сюда на отдых во время отпуска. «Среди погибших и десятков раненых при пожаре наших граждан нет», - сообщил Абзал Сапарбекулы.

    По данным турецких официальных представителей, пожар охватил 600 га леса, и эта площадь могла увеличиться в 3-4 раза. Эвакуировано около 50 малых сел. Сгорело 7-8 деревень.

    «К сожалению, из-за сильного ветра пожар взять под полный контроль сложно. Поступает информация о том, что огонь приближается к границе района Алании», - сообщил посол.

    Как сообщалось ранее, в работах по тушению лесного пожара задействованы 19 вертолетов, 103 пожарных машины, 6 бульдозеров, 1 самолет и 412 пожарных, отправленных из 12 провинций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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