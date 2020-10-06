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    Среди победителей праймериз есть и никому не известные люди - секретарь партии «Nur Otan»

    6 Октября 2020, 16:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретарь партии «Nur Otan» Арман Кырыкбаев отметил высокую активность молодежи в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29% из участников праймериз - молодые люди в возрасте до 35 лет. Это является историческим показателем, которого не было ранее в истории. Активность молодежи была очень высока. Конечно, были среди победителей и люди, долгое время работавшие в «Nur Otan» и имеющие влияние в организациях партии, это закономерно», - сказал Арман Кырыкбаев на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что среди победителей были и ранее никому не известные, рядовые люди.

    «К примеру, в городе Жанаозен рядовой инженер, не занимавший руководящей должности, не имеющий отношение к партии - победил», - добавил Арман Кырыкбаев.

    Таких примеров, по его словам, много.

    Напомним, в партии «Nur Otan» завершили работу по подсчету голосов избирателей по итогам первого этапа внутрипартийных выборов. По информации Центрального организационного комитета по проведению праймериз, в четырехдневном голосовании приняли участие 662 687 человек. Явка составила 84%. Сегодня в Службе центральных коммуникаций РК состоялась пресс-конференция, посвященная итогам праймериз 2020.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нур Отан Выборы Политические партии Общество
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