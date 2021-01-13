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    Среди населения преобладает прагматичное отношение к масштабам коррупции – эксперт

    13 Января 2021, 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Среди населения преобладает прагматичное отношение к масштабам коррупции. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо того, что мы опрашивали наших респондентов о реальном опыте, также уточняли, как они воспринимают состояние коррупции в своем регионе и как, по их мнению, повысился или снизился уровень коррупции в определенном пункте. Среди населения преобладает прагматичное отношение к масштабам коррупции. Респонденты некоторых областей считают, что уровень или разговор о коррупции сильно преувеличен», - отметила Ольга Шиян.

    В ряде областей, как показало исследование, преобладают мнения, что коррупция существует, но, если ее применять, наверное, получишь решение своего вопроса.

    «То есть, более прагматичны регионы, в которых распространено мнение, что без коррупции ни одного вопроса решить невозможно. Таковыми являются представители некоторых регионов», - отметила эксперт.

    Она объяснила, что, когда выводится средний показатель по стране, наблюдается тенденция, что в целом по стране такое отношение. Но в разрезе регионов не все так однозначно.

    «Есть регионы, в которых коррупционная культура так укрепилась, что воспринимается настолько естественно, что без нее нельзя существовать. Что касается некоторых регионов, в них корреляция между восприятием и реальной практикой с коррупцией достаточно высокая. То есть, скептичное отношение подтверждается практикой», - пояснила Ольга Шиян.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Коррупция Статистика Общество
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