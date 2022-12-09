Среди лучших специалистов страны - инженер космической связи Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный инновационный научно-исследовательский центр «Bilim orkenieti» определил лучших специалистов года Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди награжденных - руководитель центра аппаратно-программного и метрологического обеспечения Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» АО «Республиканский центр космической связи» Максим Куцев. О том, как стать лучшим специалистом страны в своей сфере, о вкладе в космическую связь Казахстана, своих профессиональных планах он рассказал в интервью нашему агентству.

- «Где родился, там и пригодился». Как Вам такая поговорка, Максим?

- Правильная поговорка считаю, и про меня тоже. Акмолинская земля для меня родная, я здесь родился. Еще во время учебы в Карагандинском государственном техническом университете начал работать электромонтером цеха электропитания Щучинского районного узла телекоммуникаций «Бурабай». По окончании вуза продолжил работу в Щучинске, инженером-электриком.

В 2005 году узнал о том, что Казахстан собирается запустить свой первый спутник связи. АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) объявил конкурс на вакантные должности в проекте создания и запуска первого космического аппарата Казахстана - геостационарного спутника связи и вещания «KazSat». На тот момент в Казахстане практически не было специалистов по управлению и контролю космическими аппаратами, отсутствовала наземная инфраструктура. В вузах отсутствовали профильные программы обучения. В связи с этим, в рамках проекта «KazSat», РЦКС объявил набор специалистов на обучение и дальнейшую работу по эксплуатации системы космической связи и вещания «KazSat». Участие в конкурсе приняли более 15000 человек, состоявшихся инженеров и вчерашних студентов. Помню, как Виктор Дмитриевич Лефтер – первый руководитель РЦКС лично провел собеседование с каждым участником конкурса, в итоге отобрано всего 34 специалиста, которые впоследствии приступили к эксплуатации космической системы связи Казахстана. Среди них был и я. В сентябре 2005 года приступил к работе в Центре космической связи в городе Акколь (ЦКС «Аколь»).

- То есть, фактически с самого начала создания космической системы связи и вещания «Kazsat» и строительства наземного комплекса работаете в РЦКС? Что было самым сложным на тот момент?

- С первых дней, как представитель РЦКС, я принимал участие в монтажных работах систем управления и контроля космического аппарата «KazSat». Работа была очень интересной и в то же время трудной. Создатель космического аппарата «KazSat» - российская компания «ГКНПЦ им. Хруничева» организовала обучение персонала, по результатам которого специалисты ЦКС «Акколь» получили допуск к самостоятельной работе с космической системой связи «KazSat».

В то время в Казахстане оборудования такого уровня не было, и требования к точности монтажа и эксплуатации были очень жесткими. Большая часть оборудования и программных комплексов была создана в единичных экземплярах и обладала уникальными для своего времени характеристиками. Все это накладывало весьма жесткие требования к профессиональной компетенции и качеству работы.

Сложная работа была и при проведении ряда испытаний, как наземного оборудования, так и совокупности работы наземного оборудования и космического аппарата. При проведении этих работ я принимал непосредственное участие в монтаже оборудования, входил в рабочие группы по проведению автономных, комплексных и зачетных испытаний.

- Видимо, и признание Вас, как лучшего специалиста страны, было основано на общем вкладе в развитие космической связи Казахстана?

- Да, видимо, так. Из 24 лет трудового стажа 17 лет работаю в ЦКС «Акколь» и прошел все стадии создания нашей национальной космической системы связи. В отличие от проекта «KazSat-1», куда я пришел на этапе монтажа оборудования, в проектах «KazSat-2» и «KazSat-3» я принимал участие с самого начала, начиная с создания технического задания на наземный сегмент, анализа и утверждения конструкторской документации, монтажа наземного оборудования, ряда испытаний и приемке космического аппарата в эксплуатацию.

Дело в том, что космические аппараты «KazSat-1» и «KazSat-2» были созданы одним производителем «ФГУП ГКНПЦ им. Хруничева», а космический аппарат «KazSat-3» был создан другим производителем - российской компанией «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», на основе другой космической платформы. Вследствие этого, наземное оборудование, примененное в проектах «KazSat-1» и «KazSat-2» было невозможно применить для «KazSat-3» и пришлось заново создавать отдельный комплекс управления. В качестве представителя РЦКС выезжал на заводы изготовителей ведущих мировых производителей для заводских испытаний изготовленного оборудования управления и контроля космических аппаратов. Так же необходимо было подготовить инфраструктуру ЦКС «Акколь» для монтажа нового оборудования. В рамках этих работ принимал участие в контроле за строительными работами и был членом государственной комиссии по приемке строительных сооружений.

- Вы руководите центром аппаратно-программного и метрологического обеспечения. Что входит в обязанности центра?

- К системам управления космическими аппаратами предъявляются жесткие требования по качеству и надежности. Достаточно сказать, что телеметрия с космических аппаратов поступает непрерывно и нельзя допустить перерыва в работе оборудования, при измерении расстояния до космического аппарата погрешность не должна превышать 10 метров на расстоянии 39 000 км, а погрешность измерения углового положения не должна превышать 1 угловой минуты. И все это наземное оборудование должно обеспечивать в любой момент времени, при любой погоде. Мои коллеги - специалисты высочайшей квалификации, способные обеспечить непрерывность функционирования средств управления космическими аппаратами при сочетании любых неблагоприятных факторов.

В состав руководимого мной центра входят два отдела, аппаратного и программного обеспечения. Специалистами отделов ведется круглосуточное дежурство, проводятся планово-профилактические работы для поддержания работоспособности оборудования на должном уровне качества.

Отдельно проводятся мероприятия по метрологическому обеспечению измерительных средств. В проекте «KazSat-3» мы первые на постсоветском пространстве провели метрологическую аттестацию системы мониторинга параметров полезной нагрузки космических аппаратов.

Начиная с 2007 года все работы по обслуживанию и ремонту средств управления и контроля спутниковой группировкой «KazSat» осуществляются собственными силами специалистов нашего центра. Достаточно привести лишь один факт – за все время эксплуатации космических аппаратов «KazSat» по вине инженеров моего центра не случилось ни одного перебоя в управлении космическими аппаратами.

- И все же, в чем заключаются инновации, которые Вы внесли в космическую отрасль, за что, думаете, получили номинацию «Лучший специалист 2022 года в Республике Казахстан»?

- Помимо вклада в создание космической системы связи «KazSat», мною была предложена технология создания программных средств управления и контроля, позволяющая объединять в одной программной среде как функционал контроля наземных средств, так и функционал по контролю и управлению космическими аппаратами, а также система автоматизированных испытаний станций спутниковой связи. В рамках пилотного проекта в центре были разработаны программные средства, позволяющие заменить морально и физически устаревшее оборудование управления и контроля станции проведения орбитальных измерений полезной нагрузки спутников, проработана и практически подтверждена технология управления и приема телеметрии космических аппаратов.

- Что Вы думаете о дальнейшем развитии космической связи в Казахстане?

- Существующие на сегодня геостационарные космические аппараты связи и вещания «KazSat-2» и «KazSat-3» обеспечивают связь по всей территории Казахстана и части сопредельных государств. Буквально несколько лет назад для целей космической связи не существовало полноценной альтернативы геостационарным космическим аппаратам. Но на сегодняшний день бурное развитие получили технологии, которые позволяют организовать доступ в интернет с помощью малогабаритных терминалов. Активно прорабатывается вопрос о создании низкоорбитальных спутниковых группировок для предоставления доступа в интернет с обычных смартфонов. И здесь возникает вопрос о будущем геостационарных космических аппаратов. Конечно, можно ожидать, что новые технологии отнимут какой-то объем услуг, оказываемых через геостационарные спутники. Но совокупность характеристик геостационарных спутников, таких, как информационная независимость, зона покрытия, устойчивость к климатическим факторам, стоимость создания, срок эксплуатации, применение новых технологий ведущими мировыми производителями, позволяют утверждать, что геостационарные спутники связи долгие годы будут востребованы на рынке космической связи.

- Спасибо, Максим, за интервью. Поздравляем Вас! Каковы ощущения после награждения?

- Ощущение причастности к будущему страны, а также гордости за коллектив РЦКС, который достойно выполняет свою ответственную задачу национального оператора космической связи Республики Казахстан. Скажу честно, не ожидал такой высокой награды. Благодарю за поддержку своих друзей, коллег, родных и близких. Считаю, что моя победа в номинации «Лучший специалист 2022 года в Республике Казахстан» это и их победа.



