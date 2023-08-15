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    Среди безработных в СКО больше женщин

    15 Августа 2023, 11:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области уровень безработицы во втором квартале сложился на уровне 4,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента Бюро национальной статистики, в общем количестве безработных доля мужчин составила 47%, женщин – 53%. Уровень молодежной безработицы – 4,8%. В эту категорию входят североказахстанцы в возрасте 15-34 лет.

    «Официально на 1-е июля в органах занятости, по данным управления координации и социальных программ, зарегистрированы 5,9 тыс безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 2,1% от рабочей силы», - добавили в ведомстве.

    Всего в различных сферах экономики области во втором квартале заняты 274,2 тыс человек, или 64,4% от населения в возрасте 15 лет и старше. Среди них 52,3% – мужчины, 47,7% – женщины. При этом наемных работников среди занятых – более 75%, или около 207 тыс человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Сельское хозяйство Общество Трудоустройство
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