Сразу в нескольких районах Алматы сменились акимы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы назначены новые акимы районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания по кадровым вопросам аким Алматы Ерболат Досаев представил коллективу новых акимов районов, которые были назначены на должности распоряжением акима города по согласованию с Администрацией Президента РК и маслихатом Алматы.

Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ.

Назира Тогизбаева - кандидат экономических наук. Уроженка Кызылординской области. Замужем, имеет детей. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 1998 году специалистом в аппарате акима города Кызылорда. В разные годы занимала различные руководящие должности, в том числе заместителя руководителя управления общественного развития Алматы, главного инспектора акима города - курирующего деятельность городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города Алматы, начальника отдела дирекции строящегося метрополитена города Алматы, финансового директора в частных международных компаниях.

До назначения на должность акима Наурызбайского района с 2020 года возглавляла управление занятости и социальных программ города Алматы. Имеет медаль «Ерен еңбегі үшін».

До этого с 2018 года акимом Наурызбайского района был Санжар Тогай.

Фото: gov.kz

На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города.

В 2000 году Абзал Егембердиев окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2006 году – Институт экономики и финансов КазЭУ имени Т. Рыскулова, в 2014 году – Казахскую головную архитектурно-строительную академию, магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал прокурором в органах прокуратуры Атырауской области с 2001 по 2003 год. В разные годы работал в аппарате акима Астаны, занимал должности руководителя аппарата акима Степногорска; начальника отдела, руководителя аппарата акима Алмалинского района; заместителя акима Медеуского района Алматы; руководителя аппарата акима, заместителя акима района Есиль города Астаны; работал заместителем начальника управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны. Руководил департаментом экологии по городу Астана, занимал руководящие должности в частных структурах.

До назначения на должность акима Ауэзовского района с августа 2022 года по май 2023 года руководил управлением государственных активов города Алматы.

Ранее с 2019 года пост акима Ауэзовского района занимал Сайран Сайфеденов.

Фото: gov.kz

Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения.

Санджар Алин родился 30 августа 1984 года в Алматы. В 2007 году окончил Regents Business College по специальности «международный маркетинг», в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО «Казахстанские Телекоммуникации («Кателко Плюс»)». В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в сфере продаж и маркетинге, финансовых структурах, строительстве, энергетике и квазигосударственном секторе, а также на государственной службе, занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

До назначения на должность акима Бостандыкского района с апреля 2022 г. по май 2023 г. руководил управлением энергетики и водоснабжения города Алматы.

Ранее с 2019 года акимом Бостандыкского район был Алтай Рахимбетов.

Фото: gov.kz

Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Алматы.

Айдар Жакибаев родился 14 сентября 1988 года в городе Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанской области. В 2011 году окончил Boston University (США) по специальности «бакалавр в области инженерии».

Трудовую деятельность начал в 2011 в частном секторе. В разные годы работал в АО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», г. Астана, Министерстве национальной экономики РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, Национальном Банке РК, занимал должность заместителя директора департамента аппарата Председателя Национального Банка РК, советника акима Алматы, заместителя руководителя аппарата акима Алматы.

До назначения на должность акима Алмалинского района с января по май 2023 года являлся и.о. руководителя аппарата акима Алматы.

До этого с 2021 года акимом Алмалинского района являлся Ержан Сейтенов.