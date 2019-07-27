Сразу трое сыновей появились в семье жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном перинатальном центре города Тараза родные и близкие, чиновники и журналисты поздравили семью жителей Жамбылского района, отправлявшихся домой с тремя новорожденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 июля 34-летняя жительница села Бектобе Жамбылскогорайона Эльвира Кожагельдиева родила троих мальчиков весом 2 594, 2 125 и 1 858граммов, - пояснили в пресс-службеуправления здравоохранения акимата Жамбылской области. - Тройня появилась насвет после операции кесарева сечения на сроке 34 недели и 5 дней. В течениепервых суток недоношенные младенцы нуждались в интенсивной терапии, но уже наследующий день, 20 июля, детей вместе с мамой перевели в отделениенеонатологии. Эльвира и ее муж Бахытжан Жидебай назвали сыновей Исламом, Маргуланоми Асланом. До дня выписки она и дети находились под наблюдением врачейобластного перинатального центра».

Вдень выписки, 26 июля, врачи отметили хорошее самочувствие и увеличение веса у детей.

«Япреподаватель казахского языка в таразской средней школе № 20, - рассказала осебе счастливая мама.- Мой муж Бахытжан Жидебай работает крановщиком в ТОО«Бином». Это уже четвертая моя беременность, у нас растут трое детей - сын идве дочери. А теперь Аллах благословил нас еще тремя сыновьями. К уходу задетьми мне не привыкать. Правда, тесновато будет, поскольку жилье у нас нерассчитано на такую большую семью. Но и этот вопрос должен вскоре решиться, таккак мы стоим в очереди на получение участка под индивидуальное жилищноестроительство. В следующем году должны его выделить, а аким сельского округаКайрат Жатканбаев обещает помочь нам в строительстве просторного дома».

Вэтот день поздравить счастливую маму пришли многочисленные родственники, атакже сотрудники Жамбылского филиала ТОО «Almaz medical group», в котором женщинанаблюдалась в период беременности, они подарили счастливой семье по три детскихколяски и комплекта одежды. Заместитель акима Жамбылского района УмиткенНайманова отметила, что в прошлом году в Жамбылском районе также родиласьтройня в селе Жасуркен.

Пословам главного врача областного перинатального центра Айгуль Айтбаевой, сначала года в центре родилось 3 296 детей, из них 86 двойняшек. В этом году этопервая тройня, зааналогичный период минувшего года было две тройни. Всего в прошлом году родились3 215 детей, 83 пары близнецов, две тройни. Как отмечают специалисты, внынешнем году наблюдается значительное увеличение рождаемости.