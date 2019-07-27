Сразу трое сыновей появились в семье жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном перинатальном центре города Тараза родные и близкие, чиновники и журналисты поздравили семью жителей Жамбылского района, отправлявшихся домой с тремя новорожденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 июля 34-летняя жительница села Бектобе Жамбылского района Эльвира Кожагельдиева родила троих мальчиков весом 2 594, 2 125 и 1 858 граммов, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области. - Тройня появилась на свет после операции кесарева сечения на сроке 34 недели и 5 дней. В течение первых суток недоношенные младенцы нуждались в интенсивной терапии, но уже на следующий день, 20 июля, детей вместе с мамой перевели в отделение неонатологии. Эльвира и ее муж Бахытжан Жидебай назвали сыновей Исламом, Маргуланом и Асланом. До дня выписки она и дети находились под наблюдением врачей областного перинатального центра».

В день выписки, 26 июля, врачи отметили хорошее самочувствие и увеличение веса у детей.

«Я преподаватель казахского языка в таразской средней школе № 20, - рассказала о себе счастливая мама.- Мой муж Бахытжан Жидебай работает крановщиком в ТОО «Бином». Это уже четвертая моя беременность, у нас растут трое детей - сын и две дочери. А теперь Аллах благословил нас еще тремя сыновьями. К уходу за детьми мне не привыкать. Правда, тесновато будет, поскольку жилье у нас не рассчитано на такую большую семью. Но и этот вопрос должен вскоре решиться, так как мы стоим в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство. В следующем году должны его выделить, а аким сельского округа Кайрат Жатканбаев обещает помочь нам в строительстве просторного дома».

В этот день поздравить счастливую маму пришли многочисленные родственники, а также сотрудники Жамбылского филиала ТОО «Almaz medical group», в котором женщина наблюдалась в период беременности, они подарили счастливой семье по три детских коляски и комплекта одежды. Заместитель акима Жамбылского района Умиткен Найманова отметила, что в прошлом году в Жамбылском районе также родилась тройня в селе Жасуркен.

По словам главного врача областного перинатального центра Айгуль Айтбаевой, с начала года в центре родилось 3 296 детей, из них 86 двойняшек. В этом году это первая тройня, за аналогичный период минувшего года было две тройни. Всего в прошлом году родились 3 215 детей, 83 пары близнецов, две тройни. Как отмечают специалисты, в нынешнем году наблюдается значительное увеличение рождаемости.